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Фабио Капелло: «В финале Лиги Европы не хватило захватывающей игры – у «МЮ» скучная команда»
Гуру зрелищного и атакующего футбола разочарован.
«В финале была слабая игра. Захватывающего футбола очень не хватало. «Юнайтед» был силен и отлично сыграл в обороне. Это хорошо. Но у них скучная команда.
Покупка Гризманна? Он очень хороший футболист, но какая у него основная позиция? «МЮ» нужно нечто большее. Им нужно усиливать другие позиции.
«Челси» очень силен, и «МЮ» будет сложно догнать «синих», – заявил Капелло, слова Goal.com.
- «МЮ» победил «Аякс» в финале Лиги Европы со счетом 2:0 и завоевал третий трофей в сезоне.
- Последним местом работы Капелло была сборная России (2012-15).
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