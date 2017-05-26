Фабио Капелло: «В финале Лиги Европы не хватило захватывающей игры – у «МЮ» скучная команда»

«В финале была слабая игра. Захватывающего футбола очень не хватало. «Юнайтед» был силен и отлично сыграл в обороне. Это хорошо. Но у них скучная команда.

Покупка Гризманна? Он очень хороший футболист, но какая у него основная позиция? «МЮ» нужно нечто большее. Им нужно усиливать другие позиции.

«Челси» очень силен, и «МЮ» будет сложно догнать «синих», – заявил Капелло, слова Goal.com.

«МЮ» победил «Аякс» в финале Лиги Европы со счетом 2:0 и завоевал третий трофей в сезоне.

Последним местом работы Капелло была сборная России (2012-15).

Канал на YouTube, который всегда попадает в створ