Аустрия Вена
    -
    22:05
    27.07.17
    Стадион Эрнст Хаппель, Вена
    АЕЛ Лимасол
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Аустрия - АЕЛ Лимасол
      Лига Европы УЕФА - 27 июля 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Аустрия Вена – АЕЛ Лимасол на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:05 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Торстен Финк или Bruno Baltazar? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Аустрия Вена – АЕЛ Лимасол? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Аустрия Вена и АЕЛ Лимасол, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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