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Динамо Бухарест - Атлетик Бильбао

Лига Европы УЕФА - 27 июля 2017

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Динамо Бухарест – Атлетик Бильбао на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Космин Контра или Хосе Анхель Сиганда? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо Бухарест – Атлетик Бильбао? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Динамо Бухарест и Атлетик Бильбао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

