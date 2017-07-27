Маккаби Тель-Авив
    -
    19:45
    27.07.17
    Netanya Municipal Stadium
    Паниониос
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Маккаби Тель-Авив - Паниониос
      Лига Европы УЕФА - 27 июля 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Маккаби Тель-Авив – Паниониос на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:45 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Джорди Круифф или Михалис Григориу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Маккаби Тель-Авив – Паниониос? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Маккаби Тель-Авив и Паниониос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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