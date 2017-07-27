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Бней Иегуда - Зенит

Лига Европы УЕФА - 27 июля 2017

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Бней Иегуда – Зенит на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Йозеф Абукасис или Роберто Манчини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Бней Иегуда – Зенит? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Бней Иегуда и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

