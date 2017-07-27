Бней Иегуда
    -
    20:30
    27.07.17
    HaMoshava Stadium
    Зенит
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Бней Иегуда - Зенит
      Лига Европы УЕФА - 27 июля 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Бней Иегуда – Зенит на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Йозеф Абукасис или Роберто Манчини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бней Иегуда – Зенит? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бней Иегуда и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Артем Мазилкин
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      Величайший «Зенит» и Манчини газуют в их любимом турнире. Дебют гремит на поле клуба с названием из рандомных букв «Бней Иегуда» – им «Питер» еще не проигрывал.

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