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АЕК Ларнака - Динамо Минск

Лига Европы УЕФА - 27 июля 2017

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем АЕК Ларнака – Динамо Минск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Иманол Идьякес или Сергей Гуренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче АЕК Ларнака – Динамо Минск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются АЕК Ларнака и Динамо Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

