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АИК - Спортинг Брага

Лига Европы УЕФА - 27 июля 2017

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем АИК – Спортинг Брага на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Рикард Норлинг или Абель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче АИК – Спортинг Брага? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются АИК и Спортинг Брага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

