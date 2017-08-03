Шкендия
    -
    18:00
    03.08.17
    Mladost
    Тракай
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Шкендия - Тракай
      Лига Европы УЕФА - 3 августа 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Шкендия – Тракай на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 3 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Чатип Османи или Олег Василенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шкендия – Тракай? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шкендия и Тракай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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