Атлетик Бильбао
    -
    21:45
    03.08.17
    Сан-Мамес
    Динамо Бухарест
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Атлетик Бильбао - Динамо Бухарест
      Лига Европы УЕФА - 3 августа 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Атлетик Бильбао – Динамо Бухарест на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 3 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосе Анхель Сиганда или Космин Контра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Атлетик Бильбао – Динамо Бухарест? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Атлетик Бильбао и Динамо Бухарест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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