Милан
    -
    21:45
    03.08.17
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Университатя Крайова
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Милан - Университатя Крайова
      Лига Европы УЕФА - 3 августа 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Милан – Университатя Крайова на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 3 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Винченцо Монтелла или Девис Манджа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Милан – Университатя Крайова? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Милан и Университатя Крайова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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