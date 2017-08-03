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Хайдук Сплит - Брондбю

Лига Европы УЕФА - 3 августа 2017

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Хайдук Сплит – Брондбю на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 3 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Joan Carrillo или Александер Цорнигер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Хайдук Сплит – Брондбю? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Хайдук Сплит и Брондбю, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

