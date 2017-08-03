Александрия
    -
    20:00
    03.08.17
    Ника
    Астра
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Александрия - Астра
      Лига Европы УЕФА - 3 августа 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Александрия – Астра на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 3 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Владимир Шаран или Edi Iordanescu? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Александрия – Астра? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Александрия и Астра, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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