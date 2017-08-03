Маритиму
    -
    21:00
    03.08.17
    Стадион душ Баррейруш
    Ботев
      Лига Европы УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Маритиму - Ботев
      Лига Европы УЕФА - 3 августа 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Маритиму – Ботев на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 3 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Даниэл Рамос или Nikolay Kirov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Маритиму – Ботев? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Маритиму и Ботев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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