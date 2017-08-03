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Динамо Минск - АЕК Ларнака

Лига Европы УЕФА - 3 августа 2017

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Динамо Минск – АЕК Ларнака на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 3 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Сергей Гуренко или Иманол Идьякес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо Минск – АЕК Ларнака? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Динамо Минск и АЕК Ларнака, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

