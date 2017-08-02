Онлайн

Сьон - Судува Мариямполь

Лига Европы УЕФА - 2 августа 2017

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Сьон – Судува Мариямполь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 2 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Paolo Tramezzani или Александер Веселинович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Сьон – Судува Мариямполь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Сьон и Судува Мариямполь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

