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Славия Прага - Вильярреал

Лига Европы УЕФА - 2 ноября 2017

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Славия Прага – Вильярреал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 2 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Ярослав Шилгавы или Хавьер Кальеха? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Славия Прага – Вильярреал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Славия Прага и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

