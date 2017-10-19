Астана
    -
    18:00
    19.10.17
    Астана Арена
    Маккаби Тель-Авив
      Лига Европы УЕФА • Группа А
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Астана - Маккаби Тель-Авив
      Лига Европы УЕФА - 19 октября 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Астана – Маккаби Тель-Авив на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 19 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Станимир Стойлов или Джорди Круифф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Астана – Маккаби Тель-Авив? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Астана и Маккаби Тель-Авив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0