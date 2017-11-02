Янг Бойз
    -
    21:00
    02.11.17
    Стад де Сюисс Ванкдорф
    Динамо Киев
      Лига Европы УЕФА • Группа В
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Янг Бойз - Динамо Киев
      Лига Европы УЕФА - 2 ноября 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Янг Бойз – Динамо Киев на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 2 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Ади Хюттер или Александр Хацкевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Янг Бойз – Динамо Киев? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Янг Бойз и Динамо Киев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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