Спортинг Брага
    -
    22:05
    19.10.17
    Стадион Брага Мунисипал
    Лудогорец
      Лига Европы УЕФА • Группа С
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Спортинг Брага - Лудогорец
      Лига Европы УЕФА - 19 октября 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Спортинг Брага – Лудогорец на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:05 19 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Абель или Димитр Димитров? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Спортинг Брага – Лудогорец? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Спортинг Брага и Лудогорец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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