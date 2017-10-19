Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Спортинг Брага - Лудогорец
Лига Европы УЕФА - 19 октября 2017
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Спортинг Брага – Лудогорец на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:05 19 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Абель или Димитр Димитров? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Спортинг Брага – Лудогорец? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Спортинг Брага и Лудогорец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет