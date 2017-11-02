Олимпик Лион
    -
    21:00
    02.11.17
    Стад де Люмьер
    Эвертон
      Лига Европы УЕФА • Группа E
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Лион - Эвертон
      Лига Европы УЕФА - 2 ноября 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Олимпик Лион – Эвертон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 2 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Бруно Женесио или David Unsworth? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Олимпик Лион – Эвертон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Олимпик Лион и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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