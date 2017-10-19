Шериф Тирасполь
    -
    22:05
    19.10.17
    Большая Спортивная Арена
    Локомотив
      Лига Европы УЕФА • Группа F
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Шериф - Локомотив
      Лига Европы УЕФА - 19 октября 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Шериф Тирасполь – Локомотив на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:05 19 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Роберто Бордин или Юрий Семин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шериф Тирасполь – Локомотив? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шериф Тирасполь и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Локомотив» завалился в Молдову за новой порцией очков в русскую еврокопилку. Получился или нет, узнаем совсем скоро.

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