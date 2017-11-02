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Стяуа - Хапоэль Беэр-Шева

Лига Европы УЕФА - 2 ноября 2017

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Стяуа Бухарест – Хапоэль Беэр-Шева на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 2 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Николаэ Дикэ или Барак Бахар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Стяуа Бухарест – Хапоэль Беэр-Шева? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Стяуа Бухарест и Хапоэль Беэр-Шева, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

