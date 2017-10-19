Хапоэль Беэр-Шева
    -
    20:00
    19.10.17
    Тото Тёрнер
    Стяуа Бухарест
      Лига Европы УЕФА • Группа G
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Хапоэль Беэр-Шева - Стяуа
      Лига Европы УЕФА - 19 октября 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Хапоэль Беэр-Шева – Стяуа Бухарест на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 19 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Барак Бахар или Николаэ Дикэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Хапоэль Беэр-Шева – Стяуа Бухарест? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Хапоэль Беэр-Шева и Стяуа Бухарест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0