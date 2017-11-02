Атлетик Бильбао
    -
    23:05
    02.11.17
    Сан-Мамес
    Эстерсунд
      Лига Европы УЕФА • Группа J
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Атлетик Бильбао - Эстерсунд
      Лига Европы УЕФА - 2 ноября 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Атлетик Бильбао – Эстерсунд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 2 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосе Анхель Сиганда или Грэм Поттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Атлетик Бильбао – Эстерсунд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Атлетик Бильбао и Эстерсунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      комментарий 0