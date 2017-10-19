Зюлте-Варегем
    -
    20:00
    19.10.17
    Регенбоогштадион
    Витесс
      Лига Европы УЕФА • Группа K
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Зюлте Варегем - Витесс
      Лига Европы УЕФА - 19 октября 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Зюлте-Варегем – Витесс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 19 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Фрэнки Дюри или Хенк Фрасер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Зюлте-Варегем – Витесс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Зюлте-Варегем и Витесс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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