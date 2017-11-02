Реал Сосьедад
    -
    23:05
    02.11.17
    Аноэта
    Вардар Скопье
      Лига Европы УЕФА • Группа L
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Сосьедад - Вардар
      Лига Европы УЕФА - 2 ноября 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Реал Сосьедад – Вардар Скопье на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 2 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Эусебио или Цедомир Яневски? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Сосьедад – Вардар Скопье? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Реал Сосьедад и Вардар Скопье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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