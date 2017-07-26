Тренер «Люнгбю»: «Краснодар» – огнедышащий дракон, а стадион – прекрасное место для смерти врага»

«Нас ждет сильный коллектив, в котором играют прекрасные футболисты. За последние два года мои подопечные показали, что могут преодолеть любой барьер. Сейчас перед нами самый большой дракон, из пасти которого вылетает пламя, но мы смелые.

Нам надо будет верить в свои силы не 20, а все 90 минут. Потом, противостояние состоит из двух матчей. Нам надо сразу понять, как играть против «Краснодара», как действовать в ответной встрече, чтобы дракон нас не сжег.

Стадион «Краснодара» – прекрасное место, на котором будут умирать ваши враги», – цитирует «СЭ» главного тренера «Люнгбю» Давида Нильсена.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы начнется в четверг в 20:00 (мск).

Ответный матч пройдет в Дании 3 августа.

«Люнгбю» занял третье место в чемпионате Дании-2016/17.

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