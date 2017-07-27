Сын Ривалдо зафигачил супергол «Атлетику» в Лиге Европы и заставил отца орать и прыгать на трибунах

Бухарестское «Динамо» принимало «Атлетик» из Бильбао в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Баски спокойно вели в счете 1:0 после первого тайма, но с таким развитием событий был не согласен Ривалдиньо. 22-летний форвард, оказавшись в окружении нескольких соперников, просто пробил с 27 метров. Мяч влетел точно в девятину.

Гол вышел настолько красивым, что сидевший в VIP-ложе знаменитый отец бразильца Ривалдо чуть не потерял рассудок от счастья и гордости.

Матч завершился со счетом 1:1.

Ривалдо – обладатель «Золотого мяча»-1999, чемпион мира-2002.

Интерес к Ривалдиньо проявляют клубы РФПЛ и Ла Лиги.

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