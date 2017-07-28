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Форвард «Зенита» Артем Дзюба: «Сейчас Александр Кокорин вносит свой вклад, потом я. Дал ему фору»

Дзюба: «Сейчас Кокорин вносит свой вклад, потом я. Дал ему фору»
Eurosport

17 ч. назад

Беспримерное благородство.

Кокорин и Дзюба забили уже два мяча из намеченных главным тренером Роберто Манчини 35. Оба – на счету Александра.

«Сейчас Кокорин вносит свой вклад, потом я. Дал ему фору. Сейчас присматриваюсь. Ждать ли каких-то новостей в инстаграме? Возможно», – заинтриговал Дзюба, слова которого приводит «Чемпионат».

  • Кокорин отличился в конце матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды» (2:0).
  • Дзюба начал встречу на скамейке запасных и вышел во втором тайме.
  • Ответная игра намечена на 3 августа в Санкт-Петербурге.

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