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Форвард «Зенита» Артем Дзюба: «Сейчас Александр Кокорин вносит свой вклад, потом я. Дал ему фору»
Беспримерное благородство.
Кокорин и Дзюба забили уже два мяча из намеченных главным тренером Роберто Манчини 35. Оба – на счету Александра.
«Сейчас Кокорин вносит свой вклад, потом я. Дал ему фору. Сейчас присматриваюсь. Ждать ли каких-то новостей в инстаграме? Возможно», – заинтриговал Дзюба, слова которого приводит «Чемпионат».
- Кокорин отличился в конце матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды» (2:0).
- Дзюба начал встречу на скамейке запасных и вышел во втором тайме.
- Ответная игра намечена на 3 августа в Санкт-Петербурге.
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