Игрок ПАОК помочился на рекламный щит во время разминки

На матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы камеры выхватили необычное поведение запасного футболиста. На стадионе «Динамо» в Киеве донецкий «Олимпик» принимал греческий ПАОК.

Фотограф Сергей Ярошевский выложил на фейсбуке отчет с игры. В кадр попал один из запасных игроков ПАОК, который во время разминки мочился на рекламный щит.

Видно, как девушка-фотограф уходит с места трагедии, а другой репортер делает снимок с другого ракурса.

«Олимпик» сыграл вничью с греческим клубом – 1:1.

Ответный матч пройдет в Салониках 3 августа.

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