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Игрок ПАОК помочился на рекламный щит во время разминки

Игрок ПАОК помочился на рекламный щит во время разминки
Eurosport

19 ч. назад

Терпеть весь этот футбол уже не было сил.

На матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы камеры выхватили необычное поведение запасного футболиста. На стадионе «Динамо» в Киеве донецкий «Олимпик» принимал греческий ПАОК.

Фотограф Сергей Ярошевский выложил на фейсбуке отчет с игры. В кадр попал один из запасных игроков ПАОК, который во время разминки мочился на рекламный щит.

«Олимпик» (Донецк) – ПАОК

Видно, как девушка-фотограф уходит с места трагедии, а другой репортер делает снимок с другого ракурса.

  • «Олимпик» сыграл вничью с греческим клубом – 1:1.
  • Ответный матч пройдет в Салониках 3 августа.

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