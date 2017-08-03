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«Зенит» уступил «Бней Иегуде» в Санкт-Петербурге и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

«Зенит» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
Eurosport

1 час назад

В матче третьего отборочного раунда «Зенит» дома проиграл «Бней Иегуде» – 0:1.

«Зенит» – «Бней Иегуда» – 0:1

Гол:

0:1 – Альмог Бузагло, 67'

  • В первом матче в Израиле питерцы победили – 2:0.
  • Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы пройдет завтра, 4 августа, в 14:00 (мск). Eurosport покажет ее в прямом эфире.
  • «Зенит» примет «Спартак» в матче РФПЛ 6 августа в 19:30 по Москве.

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