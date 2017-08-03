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«Краснодар» обыграл «Люнгбю» и пробился в следующий раунд Лиги Европы
Ответный матч третьего квалификационного раунда завершился победой «быков» – 3:1.
Голы:
0:1 – Маурисио Перейра, 9’
0:2 – Маурисио Перейра, 22’
1:2 – Миккель Рюгор Йенсен, 28’
1:3 – Павел Мамаев (с пенальти), 89'
- В первом матче краснодарцы победили со счетом 2:1.
- Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы пройдет в пятницу в 14:00 (мск).
- Eurosport проведет прямую трансляцию жеребьевки.
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