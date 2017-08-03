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«Краснодар» обыграл «Люнгбю» и пробился в следующий раунд Лиги Европы

«Краснодар» пробился в следующий раунд
Eurosport

30 мин. назад

Ответный матч третьего квалификационного раунда завершился победой «быков» – 3:1.

«Люнгбю» – «Краснодар» – 1:3

Голы:

0:1 – Маурисио Перейра, 9’

0:2 – Маурисио Перейра, 22’

1:2 – Миккель Рюгор Йенсен, 28’

1:3 – Павел Мамаев (с пенальти), 89'

  • В первом матче краснодарцы победили со счетом 2:1.
  • Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы пройдет в пятницу в 14:00 (мск).
  • Eurosport проведет прямую трансляцию жеребьевки.

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