Eurosport
«Милан» легко пробился в раунд плей-офф Лиги Европы
Миланцы не испытали проблем в ответной встрече против румынского клуба «Университатя Крайова» – 2:0.
«Милан» – «Университатя Крайова» – 2:0
Голы:
1:0 – Джакомо Бонавентура, 9'
2:0 – Патрик Кутроне, 52'
- «Милан» выиграл по сумме двух встреч – 3:0.
- «Россонери» играют в Еврокубках впевые с сезона-2013/14.
- Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы пройдет в пятницу в 14:00 (мск).
- Eurosport проведет прямую трансляцию жеребьевки.
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