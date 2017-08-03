Eurosport

«Милан» легко пробился в раунд плей-офф Лиги Европы

«Милан» легко пробился в раунд плей-офф
Eurosport

43 мин. назад

Миланцы не испытали проблем в ответной встрече против румынского клуба «Университатя Крайова» – 2:0.

«Милан» – «Университатя Крайова» – 2:0

Голы:

1:0 – Джакомо Бонавентура, 9'

2:0 – Патрик Кутроне, 52'

  • «Милан» выиграл по сумме двух встреч – 3:0.
  • «Россонери» играют в Еврокубках впевые с сезона-2013/14.
  • Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы пройдет в пятницу в 14:00 (мск).
  • Eurosport проведет прямую трансляцию жеребьевки.

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