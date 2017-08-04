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«Краснодар» встретится с «Црвеной Звездой», «Зенит» – с «Утрехтом»
Российские клубы узнали соперников по очередному раунду квалификации Лиги Европы.
Состоялась жеребьевка четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. «Краснодар» встретится с сербской «Црвеной Звездой». Другой российский клуб, «Зенит», поспорит за выход в групповой этап с голландским «Утрехтом».
«Горожане» первый матч проведут дома, «Зенит» – в гостях.
Остальные пары Лиги Европы выглядят так:
«Шкендия» (Македония) – «Милан» (Италия)
«Осиек» (Хорватия) – «Аустрия» (Австрия)
«Панатинаикос» (Греция) – «Атлетик» (Испания)
«Апполон» (Кипр) – «Мидтьюлланн» (Дания)
«Брюгге» (Бельгия) – АЕК (Греция)
«Эвертон» (Англия) – «Хайдук» (Хорватия)
«Маритиму» (Португалия) – «Динамо» (Украина)
«Хабнарфьордюр» (Исландия) – «Брага» (Португалия)
«Вардар» (Македония) – «Фенербахче» (Турция)
«Аякс» (Голландия) – «Русенборг» (Норвегия)
«Альтах» (Австрия) – «Маккаби Т-А» (Израиль)
«Домжале» (Словения) – «Марсель» (Франция)
«Партизан» (Сербия) – «Видеотон» (Венгрия)
«Легия» (Польша) – «Шериф» (Молдавия)
«Вииторул» (Румыния) – «Зальцбург» (Австрия)
«Виктория» (Чехия) – АЕК (Кипр)
«Динамо» (Хорватия) – «Скендербеу» (Албания)
БАТЭ (Белоруссия) – «Александрия» (Украина)
«Лудогорец» (Болгария) – «Судува» (Литва)
ПАОК (Греция) – «Эстерсунд» (Швеция)
- В предыдущем раунде Лиги Европы «Краснодар» прошел «Лонгбю».
- «Зенит» оказался чуть сильнее «Бней Иегуды».