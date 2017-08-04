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«Краснодар» встретится с «Црвеной Звездой», «Зенит» – с «Утрехтом»

«Краснодар» встретится с «Црвеной Звездой», «Зенит» – с «Утрехтом»
Eurosport

1 час назад

Российские клубы узнали соперников по очередному раунду квалификации Лиги Европы.

Состоялась жеребьевка четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. «Краснодар» встретится с сербской «Црвеной Звездой». Другой российский клуб, «Зенит», поспорит за выход в групповой этап с голландским «Утрехтом».

«Горожане» первый матч проведут дома, «Зенит» – в гостях.

Остальные пары Лиги Европы выглядят так:

«Шкендия» (Македония) – «Милан» (Италия)

«Осиек» (Хорватия) – «Аустрия» (Австрия)

«Панатинаикос» (Греция) – «Атлетик» (Испания)

«Апполон» (Кипр) – «Мидтьюлланн» (Дания)

«Брюгге» (Бельгия) – АЕК (Греция)

«Эвертон» (Англия) – «Хайдук» (Хорватия)

«Маритиму» (Португалия) – «Динамо» (Украина)

«Хабнарфьордюр» (Исландия) – «Брага» (Португалия)

«Вардар» (Македония) – «Фенербахче» (Турция)

«Аякс» (Голландия) – «Русенборг» (Норвегия)

«Альтах» (Австрия) – «Маккаби Т-А» (Израиль)

«Домжале» (Словения) – «Марсель» (Франция)

«Партизан» (Сербия) – «Видеотон» (Венгрия)

«Легия» (Польша) – «Шериф» (Молдавия)

«Вииторул» (Румыния) – «Зальцбург» (Австрия)

«Виктория» (Чехия) – АЕК (Кипр)

«Динамо» (Хорватия) – «Скендербеу» (Албания)

БАТЭ (Белоруссия) – «Александрия» (Украина)

«Лудогорец» (Болгария) – «Судува» (Литва)

ПАОК (Греция) – «Эстерсунд» (Швеция)

  • В предыдущем раунде Лиги Европы «Краснодар» прошел «Лонгбю».
  • «Зенит» оказался чуть сильнее «Бней Иегуды».

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