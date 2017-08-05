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Гендиректор «Црвены Звезды»: «Мы недовольны жеребьевкой: хотели Киев, а получили «Краснодар»

Гендиректор «Црвены Звезды»: «Мы недовольны жеребьевкой: хотели Киев, а получили «Краснодар»
Eurosport

23 мин. назад

Звездан Терзич опасался российского клуба больше украинского.

Босс сербского клуба остался недоволен результатами жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы.

«Мы недовольны итогами жеребьевки. Осознаем силу «Краснодара». Хотели «Брюгге», «Аустрию», ну или даже киевское «Динамо».

Но у нас создалась сильная команда, мы стабилизировали все финансовые дела, мы находимся на хорошем пути для возвращения наших старых болельщиков. Конечно, «Краснодар» – фаворит противостояния, но это будут большие битвы», – заявил Терзич «Р-Спорт».

  • «Краснодар» и «Црвена Звезда» проведут матчи 17 и 24 августа.

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