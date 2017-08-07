Матч «Утрехт» – «Зенит» перенесен с 17 на 16 августа

«Зенит» проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Утрехтом» 16, а не 17 августа в Нидерландах, заявил президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко.

«У нас бумага пришла, что мы 16 августа в 18:00 играем в Голландии», – сказал Фурсенко агентству «Р-Спорт», подтвердив, что ответный матч пройдет в Петербурге 24 августа.

Согласно жеребьевке первый матч соперники должны были провести 17 августа в Нидерландах, а ответный – 24 августа в России. Позже оба клуба направили в УЕФА письмо с просьбой перенести матч с 17 на 16 августа.

При этом, на официальном сайте УЕФА хозяином первого матча значится «Зенит».

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