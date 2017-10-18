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Роберто Манчини: «Не могу не согласиться с нашим президентом Путиным в вопросе легионеров в «Зените»

Манчини: «Не могу не согласиться с нашим президентом Путиным в вопросе легионеров в «Зените»
Eurosport

45 мин. назад

Главный тренер сине-бело-голубых отступил от принципов.

Роберто Манчини ответил на вопросы перед матчем Лиги Европы против «Русенборга».

«Абсолютно все готовы к матчу. Единственное, в Лиге Европы другие правила – заявка меньше, так что очевидно, что кто-то останется вне ее.

Слова Владимира Путина о легионерах «Зенита»? Я согласен с нашим президентом», – заявил Манчини офсайту клуба.

Ранее Владимир Путин подверг критике количество легионеров в составе «Зенита» во время матча с «Реал Сосьедад».

  • В сезоне-2017/18 в «Зените» числятся 9 легионеров.
  • Клуб из Санкт-Петербурга с шестью очками лидирует на групповом этапе Лиги Европы.
  • Матч с «Русенборгом» состоится 19 октября в 20:00 (мск).

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