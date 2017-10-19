Заслон Джордана. Брат форварда «МЮ» Ромелу Лукаку с таким же большим потенциалом

13 августа Ромелу Лукаку провел первый матч за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отметил событие двумя голами. Мощный дебют тянул на лучшее выступление дня в европейском футболе, но через пару часов после матча «МЮ» – «Вест Хэм» случилась игра за Суперкубок Италии. «Лацио» одолел «Юве», а главным героем боевика тоже выступил человек с фамилией Лукаку.

Джордан ворвался в игру при счете 2:0 в пользу римлян. Симоне Индзаги рассчитывал подсушить и спокойной доиграть до победы, но Пауло Дибала не допустил скучной развязки: в оставшееся время аргентинец сделал дубль, вернул туринцам настрой и заставил болельщиков «Лацио» выть. Тогда Лукаку включил нитро на последней минуте основного времени, размазал на левом фланге Маттиа де Шильо и отдал голевую передачу на Алессандро Мурджиа. «Орлы» словили первый трофей за четыре года, а Джордан – признание тиффози.

Лукаку-младший перешел в «Лацио» год назад. Римские болельщики критиковали руководство за покупку, но старший брат заступился за новичка: «Джордан техничнее меня, он быстр и силен». Смущенный фулбек погасил комплименты родственника из-за боязни лишнего давления.

Фанаты «Лацио» вполне резонно сомневались в необходимости трансфера: бэкграунд Лукаку не вызывал доверия. Джордан всегда был в тени Ромелу и всячески старался из нее выйти. Лукаку-младший даже перешел из атаки в защиту, чтобы избежать сравнений с одаренным старшим. На самом деле братья очень разные. «Джордан вечно про что-то рассказывает, всегда говорит, что думает, и очень импульсивен. Ромелу более закрытый», – объясняет детский тренер бельгийцев.

Ромелу занимался в футбольной школе с шести, но Джордану нравилось просто носится с мячом по двору. Когда младшему стукнуло восемь, мама силком затащила сына в секцию и пугала ремнем, если он пытался свинтить с тренировки. Годы шли, а отношение парней к футболу не менялось: Ромелу серьезно работал, но брат не ставил игру на первое место.

Пока будущий форвард «МЮ» забивал за «Андерлехт», Джордан занимался ерундой. У младшего страдала дисциплина, поэтому он часто вляпывался в истории. Футболиста стабильно штрафовали за превышение скорости, но однажды Джордан включил режим Марио Балотелли: приспичило сделать барбекю прямо в апартаментах, которые принадлежали клубу. Лукаку чуть не спалил жилье, а «Андерлехт» отсудил у игрока 17 тысяч евро за нанесенный ущерб.

Репутация косячного персонажа отпугнула «Милан» и «Тоттенхэм». От покупки отказался и «Арсенал», за который Джордан играл в детских мечтах. «Меня не воспринимали профессионалом», – рассказывает Лукаку о последствиях ошибок. 19-летний парень понял, что пошел неверной дорогой, когда вместо трансфера в топ-клуб получил аренду в ничтожный «Остенде».

За новую команду Джордан отбегал 15 матчей и заинтересовал «Торино». Параллельно «Ювентус» вел переговоры с Ромелу. «Было бы круто жить в одной квартире в Турине и рубиться друг против друга в дерби», – фантазировал Джордан. В итоге нападающий уехал в «Эвертон», а «Андерлехт» оставил защитника «Остенде», посчитав, что Джордан никогда не приблизится к уровню брата.

Лукаку активировал чувство мести и за несколько лет превратился в одного из лучших левых фулбеков бельгийской лиги. Молодой игрок пересмотрел взгляды после смертельного ДТП Жуниора Маланды – старого знакомого по «Андерлехту». Полузащитника «Вольфсбурга» не спасли, потому что он не был пристегнут. В те дни мировоззрение Лукаку поменялось.

В сезоне-2015/16 «Остенде» финишировал четвертым сразу за «Андерлехтом», а Джордан заработал первый вызов в сборную. Лукаку-младший вышел на замену во втором тайме товарняка с Португалией и через три минуты ассистировал старшему. Вся Бельгия радовалась за парней, которые спродюсировали идеальный сценарий. На Евро-2016 поехали два Лукаку, Джордан отправился во Францию запасным.

Защитник получил шанс в четвертьфинале турнира. Лукаку вышел в старте вместо травмированного Яна Вертонгена, но не уберег бельгийцев от безбашенного Уэльса. После игры футболист обрушился на главного тренера Марка Вильмотса: «Если ты плохо подготовлен, сложно победить. Я не получил никаких инструкций по игре в защите. При атаке была только одна установка: доставить мяч до Эдена Азара».

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре видел, что молодому фулбеку не хватает знаний, но поставил на его потенциал. Джордан медленно адаптировался к новым условиям, но постепенно втянулся. «В тактическом плане я был необразован, в Бельгии не заморачиваются с этим. А в Италии меня многому обучили, теперь я совершенно другой игрок», – радуется Лукаку.

Джордан показал на что способен в игре с «Ювентусом», но Симоне Индзаги не спешит загружать 23-летнего бельгийца. В матчах Серии А фланговый бегун появляется в основном со скамейки запасных, но на игры Лиги Европы выходит в стартовом составе. У «Лацио» в этом сезоне собралась бодрая компания, способная на внутренние и европейские подвиги – отличная возможность для Джордана доказать, что брату не нужно за него заступаться. Справится сам.

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