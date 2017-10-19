«Ближайшая цель – победа в Лиге Европы». Команда шведских дружочков, которая стоит, как Кокорин

В середине июля на стадион в шведском Эстерсунде, где проходит один из этапов Кубка мира по биатлону, намело 10 тысяч болельщиков. Гонки в тот день не было, как и снега – пятая часть жителей города на севере Швеции топила за ФК «Эстерсунд» на больших экранах. Команда сражалась в Стамбуле в ответном матче квалификации Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1). За неделю до этого скандинавы сенсационно выиграли дома первый еврокубковый матч в истории со счетом 2:0. Люди бесились в угаре после ничьей в Стамбуле, но еще не представляли, что предстоит дальше. А дальше они прошли Люксембург и ПАОК и стали единственными шведами в еврокубках.

В успех обладателя Кубка Швеции-2017 трудно поверить – семь лет назад «Эстерсунд» залипал в четвертом дивизионе на грани расформирования. «Красно-черные» играли ужасно, футболисты при первой возможности сбегали к платежеспособным конкурентам, в раздевалке постоянно вспыхивали конфликты. Президент клуба Даниэль Киндберг влез в долги, чтобы сохранить основанный в 1996-м клуб, и задумался над стратегией развития.

В конце 90-х Киндберг служил в шведской военной спецслужбе, выживал в горячих точках от Конго до Боснии. Однажды Даниэля похитили неподалеку от его дома в Стокгольме, держали несколько дней в подвале без воды и еды – мужик каким-то чудом сбежал. Киндберг опасался за семью, ушел из армии полковником – теперь его только так и называют – и занялся строительным бизнесом. В «Эстерсунд» вояка влюбился благодаря соседству его воинской части со стадионом. Даниэль посещал домашние матчи, а после того как заработал немного денег, вошел в состав директоров клуба.

«Мне помогла дочь друга. Когда я искал выход, чтобы спасти клуб от банкротства, она сказала, что «Эстерсунд» должен объединиться вокруг идеи, которой нет ни у кого. Женщина посоветовала сходить в театр и зарядиться позитивной энергией», – признался Киндберг. После спектакля Даниэль встретился с известным театральным режиссером Матсом Эком, который выразил интересную мысль: «Больше всего шведский народ боится подняться на сцену и выступить перед другими людьми. Если человек преодолевает этот страх, то становится свободнее». Полковника осенило – его клубу нужен объединяющий культурный фактор.

Даниэль позвонил тренеру «Суонси» Роберто Мартинесу, с которым познакомился во время товарищеского матча – «лебеди» открыли эстерсундскую «Ямкрафт Арену» на 8466 зрителей. Швед объяснил ситуацию Роберто и обратился за рекомендацией человека, который бы подошел требованиям «Эстерсунда». Мартинес посоветовал бывшего игрока молодежной сборной Англии Грэма Поттера, который выступал в АПЛ за «Саутгемптон» и закончил факультет социальных наук в Лидсе по специальности «Лидерство и эмоциональный интеллект». Тренерский опыт Поттера ограничился руководством женской сборной Ганы на ЧМ-2007, но полковник рискнул.

С новым тренером «Эстерсунд» сразу попер вверх и через пять сезонов вломился в шведскую вышку. Поттер собрал молодежь и талантливых игроков, которые по каким-то причинам не прижились в других командах. Таких, как нынешний 30-летний капитан «красно-черных» Брва Нури. Курд родился в Иране, вырос в Швеции и блистал на юниорском уровне. В АИК полузащитник чаще зажигал в ночных клубах, чем на поле, поэтому с ним разорвали контракт. В «Эстерсунде» к Нури нашли подход – «Галатасараю» он ввалил с пенальти, который заработал Джейми Хопкатт. Этот техничный англичанин затерялся в низших дивизионах британского футбола, но расцвел в холодной Швеции.

Главный секрет «Эстерсунда» кроется в философии, которая, как и мечтал Киндберг, объединила игроков в команду. Президент и тренер называют клуб «академией культуры», максимально прокачивая тимбилдинг: игроки вместе посещают выставки, музеи, концерты, вместе выпустили книгу, посвященную истории клуба, и создали центр помощи беженцам. Накануне сезона-2017/18 каждый футболист описал путь в клуб и причину, почему он играет за него – все работы выложены на официальном сайте.

«Мы – команда, у которой нет страха и комплексов, игроки идентифицируют себя как единое целое. Максимальная зарплата в клубе – 800 евро в неделю, что не мешает «Эстерсунду» показывать крутые результатах без серьезных инвестиций», – гордился Поттер. Фанаты сравнивают тренера с другим англичанином Роем Ходжсоном, который четыре раза выигрывал золото чемпионата Швеции с «Хальмстадом» и «Мальмё».

Часто вместо теории тренер предлагает игрокам писать сочинения – Грэм считает, что это развивает у футболистов воображение. Когда команда гнила в четвертом дивизионе и на ее матчи ходили 300-500 болельщиков, игроки покидали стадион вместе со зрителями – расходились толпой по домам. Сегодня от традиции отошли, но придумали другую фишку. Один раз в год игроки «Эстерсунда» устраивают в местном театре спектакль для болельщиков – в этом году играли «Лебединое озеро» под современную аранжировку.

«Футбол – командная игра, поэтому для нас важно, чтобы игроки развивались как личности. Без этого ничего не получится. Театр учит их взаимодействовать так же, как и на поле. Мы часто репетируем, а осенью устраиваем представление. Для нас это как день матча», – убежден Киндберг.

В сентябре игроки встретились с актрисой и певицей Максидой Марак и обсудили новую тему для выступления – саамскую культуру Лапландии. «Когда я в первый раз пошел на спектакль, то подумал, что это какая-то ерунда, – иронизировал помощник Поттера Билли Рид. – Через пару месяцев понял, как был не прав. Театр укрепляет связь между игроками, особенно это проявляется в стрессовых ситуациях. Победа в таких условиях делает футболистов сильнее».

В «Эстерсунде» не сомневаются – в ближайшее время клуб возьмет золото чемпионата Швеции. «Сейчас наш годовой бюджет составляет 6,5 миллионов евро. Если станем чемпионами, то пробьемся в Лигу чемпионов и заработаем. Я уверен, что при бюджете 50-60 миллионов евро и уникальной философии наша команда замахнется на кубок с ушами. Никто еще не делал этого, но у нас точно получится. Пока же ближайшая цель – победа в Лиге Европы», – размечтался Киндберг.

Слова полковника выглядят бредом, но на этот счет у фанатов «Эстерсунда» есть два ответа. История «Лестера» и шведская народная сказка «Замухрышка», в которой увалень подвигами заслужил право жениться на принцессе.

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