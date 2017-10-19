Почетный нарниец. Почему Арсена Венгера уволят из «Арсенала» до конца сезона

В русском рэпе есть замечательное и очень емкое понятие – «Нарния». «Он попал в Нарнию», – так говорят про исполнителей, которые адски преувеличивают свое влияние на культуру.

Свежайший пример – Децл. Кирилл Толмацкий никогда не участвовал в офлайн-баттлах и убийственно давно не выпускал хитов, но до сих пор считает себя суперзвездой. Последняя девиация Децла – твит о том, что он вынес бы на баттле и Оксимирона, и Дизастера. Сразу видно: человек уже обустроился в Нарнии и не собирается из нее вылезать.

Футбольная Нарния тоже процветает. Ее главный обитатель – Арсен Венгер, который каждый год обещает наконец побороться за титул АПЛ и каждый раз проваливается.

Сначала ему прощали поражения за Непобедимых. Потом – за экономию из-за возведения новой арены. После – за стиль и философию, о которых он болтал каждую неделю. Затем оправданий не осталось: даже те, кто уважает старость, осознают, что у ребят с безжалостными плакатами «Wenger Out» побольше совести, чем у самого Арсена.

Сейчас «канониры» идут на шестом месте в АПЛ. Со стороны все не так страшно: у «Челси» и «Ливерпуля» столько же очков. Но у них есть резервы для прогресса, а у Венгера – только для очередной катастрофы.

Кейс Озила и Санчеса

Француз допустил грубейшую педагогическую, менеджерскую и тренерскую ошибку, когда поверил в игроков, которые банально устали от вечной депрессии «Арсенала». Венгер привык, что у него ни с кем нет конфликтов, и все лето рассказывал про планы на Озила и Санчеса – так ведут себя девушки, которым стыдно признаться подругам, что их бросил парень.

Арсен избрал риторику типичного нарнийца: пока Месут и Алексис искали варианты в топ-клубах, Венгер наивно надеялся, что они проведут элитный сезон и заключат новые контракты. Разумеется, этого не произошло, но вместо того, чтобы выручить за отступников приличные деньги, 67-летний дедушка свернул все переговоры и сохранил парней на «Эмирейтс».

Зря.

Во-первых, у «Арсенала» теперь нет нормальных, заряженных лидеров – их можно было взять летом, но Венгер старательно умасливал Озила и Санчеса. Сейчас у них ноль голов и один ассист на двоих за 670 минут – феноменальный результат. Браво.

Во-вторых, из-за Арсена лондонцы упустили явную выгоду. Француз, прежде отрицавший зимние трансферные окна, уже признал, что может избавиться от ленивцев в январе. До конца контрактов Месута и Алексиса останется полгода – их заберут за символическую компенсацию.

В итоге план Венгера на сезон разрушился, как здание речного вокзала в Твери. Взгляните на состав «Арсенала» без Озила и Санчеса. В условиях сегодняшней АПЛ «канониры» имеют ростер, которого достаточно только для борьбы за Лигу Европы. Даже если совсем втупую открыть Transfermarkt и вычесть 115 миллионов (Алекс плюс Месут), лондонцы откатятся на шестую строчку по стоимости состава.

Этот просчет Венгера – самое ужасное, что он творил с «Арсеналом» за всю карьеру. За такое бездарное распоряжение активами в приличных компаниях обычно увольняют с пугающей рекомендацией.

Арсена пока терпят, но это ненадолго.

Кейс Лемара

Летом Венгер показал, что вообще не представляет, какие порядки установлены на современном трансферном рынке.

Арсенальскому коучу давно приглянулся реактивный Тома Лемар из «Монако», но переговоры шли очень натужно и вяло. Арсен, жутко потратившийся на Ляказетта, неспешно поднимал планку. Когда дело дошло до 50 млн фунтов (55 млн евро), тренер встал из-за стола и сказал, что не заплатит ни пенса сверху.

Монегаски пожали плечами и ни капли не расстроились – Лемар был нужен им самим. Но ближе к дедлайну Венгер вдруг получил деньги за Окслейд-Чемберлена, очнулся и опять побежал к боссам «Монако». Есть подтверждение, что Арсен давал за Лемара 100 миллионов евро, но было поздно, и ему отказали.

Здесь сразу два вопроса:

1. Неужели старый лис Венгер еще не уяснил, что 100 млн евро за талантливого молодого футболиста уже не суперсенсация, а нормальный прайс, особенно если ты действительно заинтересован в этом персонаже? Почему же он замер на отметке в 55 миллионов?

2. Каким образом Арсен оценивает игроков, если в его сознании Лемар подорожал почти в два раза меньше чем за месяц?

В общем, претензий к управленческим скиллам француза все больше: все указывает на то, что он просто потерял контроль над ситуацией.

Кейс защитников

Фанаты продвинутой статистики надменно презирают рейтинги WhoScored, но на самом деле эти данные помогают понять общую картину. У «Арсенала» все просто: в первой пятерке лучших игроков сезона по версии WhoScored – четыре защитника (Косьельни, Мустафи, Монреаль, Колашинац) и Аарон Рэмзи.

Этот грустный факт идеально характеризует стиль «канониров»: его элементарно нет. Лондонцы играют непонятно во что – по нестабильности, ошибкам и серым матчам они очень напоминают «Ливерпуль» в третий сезон Брендана Роджерса. Без лидера, без поставленной игры, без хоть каких-то проблесков. Абсолютный рандом.

Боссы «Арсенала» ценили Венгера, когда он приносил деньги – этим и объясняются бесконечные контракты после убогих сезонов. Но сейчас француз генерирует убытки: и от еврокубков (ЛЕ – копейки), и от продажи игроков (избавился от Окса, но сохранил дорогостоящий балласт). Поэтому как только лондонцы лишатся шансов на камбэк в ЛЧ, руководство вышвырнет Арсена из нарнийского шкафа в суровую реальность.

Иначе синхронный визг «Wenger Out» станет невыносимым.

Другие тексты Павла Городницкого:

«Они же плакали». Самый тупой аргумент в защиту сборной России

Немагия. Величие игрока «Кайрата» Андрея Аршавина переоценено

Лучший спортивный телеграм