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Парень выпросил у главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера заветное селфи, но люто все запорол

Парень выпросил у Венгера заветное селфи, но люто все запорол
Eurosport

47 мин. назад

Следующего раза не будет.

Скромный парень очень хотел фотку с Венгером и оказался рядом с кумиром. Мужчина получил согласие на селфи, но случайно выключил камеру, думая, что делает снимок.

  • В четверг «Арсенал» зарубится с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы. Матч начнется в 20:00 (мск).
  • В ЛЕ «канониры» набрали 6 очков после двух туров.
  • В АПЛ все хуже: лондонцы лишь на шестом месте и отстают от лидирующего «Сити» на 9 очков.

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