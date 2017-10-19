Парень выпросил у главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера заветное селфи, но люто все запорол

Скромный парень очень хотел фотку с Венгером и оказался рядом с кумиром. Мужчина получил согласие на селфи, но случайно выключил камеру, думая, что делает снимок.

В четверг «Арсенал» зарубится с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы. Матч начнется в 20:00 (мск).

В ЛЕ «канониры» набрали 6 очков после двух туров.

В АПЛ все хуже: лондонцы лишь на шестом месте и отстают от лидирующего «Сити» на 9 очков.

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