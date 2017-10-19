Reuters
Парень выпросил у главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера заветное селфи, но люто все запорол
Следующего раза не будет.
Скромный парень очень хотел фотку с Венгером и оказался рядом с кумиром. Мужчина получил согласие на селфи, но случайно выключил камеру, думая, что делает снимок.
- В четверг «Арсенал» зарубится с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы. Матч начнется в 20:00 (мск).
- В ЛЕ «канониры» набрали 6 очков после двух туров.
- В АПЛ все хуже: лондонцы лишь на шестом месте и отстают от лидирующего «Сити» на 9 очков.
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