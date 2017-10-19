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Президент «Стяуа» – о президенте «Хапоэля»: «Женщин в футболе быть не должно»
Георге Бекали не обсуждает с противоположным полом спорт и политику.
Владелец «Стяуа» в преддверии игры с «Хапоэлем» негативно высказался о президенте соперника Алоне Баркат.
«Я не дерусь с женщинами. Когда речь заходит о политике и футболе, я с женщинами не общаюсь. Я православный христианин, я уважаю Новый завет и поэтому не дерусь с женщинами.
Когда речь заходит о таких женщинах, как Алона, я их игнорирую. Почему? Я считаю, что женщин в футболе быть не должно. Можете считать меня мизогинистом, поскольку в современном мире мужчины и женщины равны.
Если Алона приедет на ответную игру, я с уважением отнесусь к ней, выражу свое почтение, но о футболе с ней я говорить не стану», – заявил Георге Бекали.
- Матч «Хапоэль» (Беэр-Шева) – «Стяуа» начнется в 20:00 (мск).
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