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4 гола «Астаны», покер Хосе и хет-трик аргентинца из «Зенита». Результаты третьего тура Лиги Европы

4 гола «Астаны», покер Хосе и хет-трик аргентинца из «Зенита». Результаты третьего тура ЛЕ
Eurosport

24 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

На редкость удачный день для постсоветского пространства.

Группа А

«Астана» – «Маккаби (Тель-Авив) – 4:0

Голы: Твумаси 33' (пенальти) 42', Кабананга 47' 52'

«Вильярреал» – «Славия»

Группа В

«Динамо» (Киев) – «Янг Бойз»

  • «Скендербеу» – «Партизан»

Группа С

«Хоффенхайм» – «Башакшехир»

  • «Спортинг» (Брага) – «Лудогорец»

Группа D

«Милан» – АЕК

  • «Аустрия» – «Риека»

Группа E

«Эвертон» – «Лион»

  • «Аталанта» – «Аполлон»

Группа F

«Шериф» – «Локомотив»

  • «Фастав» – «Копенгаген»

Группа G

  • «Хапоэль» – «Стяуа» – 1:2
  • «Лугано» – «Виктория» – 3:2

Группа H

«Црвена Звезда» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Жиру 85'

Удаление: Родич («Црвена Звезда» 90')

БАТЭ – «Кёльн» – 1:0

Гол: Риос 55'

Группа I

«Марсель» – «Витория Гимарайнш» – 2:1

Голы: Окампос 28’, Лопес 76' – Мартинс 17'

  • «Коньяспор» – «Ред Булл Зальцбург» – 0:2

Группа J

«Заря» – «Герта» – 2:1

Гол: Силас 42', Сваток 79' – Зельке 56'

«Эстерсунд» – «Атлетик» – 2:2

Голы: Геро 52', Эдвардс 64' – Адурис 14’, Уильямс 89'

Группа K

«Ницца» – «Лацио» – 1:3

Голы: Балотелли 4’ – Кайседо 5’, Милинкович-Савич 65' 89'

  • «Зюлте-Варегем» – «Витесс» – 1:1

Группа L

«Зенит» – «Русенборг» – 3:1

Гол: Ригони, 1' 68' 75' – Хелланд 88'

«Вардар» – «Реал Сосьедад» – 0:6

Голы: Ойярсабаль 12', Хосе 34' 42' 55' 59', Де ла Белья 90'

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