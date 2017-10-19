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4 гола «Астаны», покер Хосе и хет-трик аргентинца из «Зенита». Результаты третьего тура Лиги Европы
На редкость удачный день для постсоветского пространства.
Группа А
«Астана» – «Маккаби (Тель-Авив) – 4:0
Голы: Твумаси 33' (пенальти) 42', Кабананга 47' 52'
Группа В
- «Скендербеу» – «Партизан»
Группа С
- «Спортинг» (Брага) – «Лудогорец»
Группа D
- «Аустрия» – «Риека»
Группа E
- «Аталанта» – «Аполлон»
Группа F
- «Фастав» – «Копенгаген»
Группа G
- «Хапоэль» – «Стяуа» – 1:2
- «Лугано» – «Виктория» – 3:2
Группа H
«Црвена Звезда» – «Арсенал» – 0:1
Гол: Жиру 85'
Удаление: Родич («Црвена Звезда» 90')
Гол: Риос 55'
Группа I
«Марсель» – «Витория Гимарайнш» – 2:1
Голы: Окампос 28’, Лопес 76' – Мартинс 17'
- «Коньяспор» – «Ред Булл Зальцбург» – 0:2
Группа J
Гол: Силас 42', Сваток 79' – Зельке 56'
Голы: Геро 52', Эдвардс 64' – Адурис 14’, Уильямс 89'
Группа K
Голы: Балотелли 4’ – Кайседо 5’, Милинкович-Савич 65' 89'
- «Зюлте-Варегем» – «Витесс» – 1:1
Группа L
Гол: Ригони, 1' 68' 75' – Хелланд 88'
«Вардар» – «Реал Сосьедад» – 0:6
Голы: Ойярсабаль 12', Хосе 34' 42' 55' 59', Де ла Белья 90'