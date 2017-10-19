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Уморительный гол Кайседо в моменте, когда вратарь и капитан «Ниццы» крупно опростоволосились
А так хорошо все начиналось.
«Ницца» сошлась с «Лацио» в одном из центральных матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы и быстро повела в счете. Уже на четвертой минуте Марио Балотелли огорчил соотечественников.
Но радовались французы всего 50 секунд. Сергей Милинкович-Савич, казалось, отдал слишком сильный пас на ход Фелипе Кайседо. Бонфим Данте уверенно оттеснял корпусом соперника, и Йоан Кардинале должен был забрать мяч.
Но внезапно Кайседо выскочил из-за спины капитана «Ниццы» и почти из рук кипера протолкнул мяч в сетку.
- Перед третьим туром «Ницца» и «Лацио» делили лидерство в группе K с 6 очками.
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