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Уморительный гол Кайседо в моменте, когда вратарь и капитан «Ниццы» крупно опростоволосились

Уморительный гол Кайседо в моменте, когда вратарь и капитан «Ниццы» крупно опростоволосились
Eurosport

1 час назад

А так хорошо все начиналось.

«Ницца» сошлась с «Лацио» в одном из центральных матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы и быстро повела в счете. Уже на четвертой минуте Марио Балотелли огорчил соотечественников.

Но радовались французы всего 50 секунд. Сергей Милинкович-Савич, казалось, отдал слишком сильный пас на ход Фелипе Кайседо. Бонфим Данте уверенно оттеснял корпусом соперника, и Йоан Кардинале должен был забрать мяч.

Но внезапно Кайседо выскочил из-за спины капитана «Ниццы» и почти из рук кипера протолкнул мяч в сетку.

  • Перед третьим туром «Ницца» и «Лацио» делили лидерство в группе K с 6 очками.

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