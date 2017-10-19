Образцовая атака «Арсенала», завершившаяся грандиозным голом Оливье Жиру через себя

«Арсенал» с трудом вырвал победу у «Црвены Звезды» в третьем туре Лиги Европы, но единственный гол «канониров» стоил того, чтобы ждать 85 минут.

Игроки «Арсенала» сохранили мяч под дьявольским давлением со стороны защитников, Джек Уилшер на маленьком участке поля обвел троих соперников, сыграл в стенку с Тео Уолкоттом, и последний головой скинул мяч на Оливье Жиру.

Француз сложился и пробил через себя.

«Арсенал» с 9 очками лидирует в группе Н. «Црвена Звезда» и БАТЭ идут следом (по 4 балла).

Жиру забил третий гол в 13 официальных матчах сезона-2017/18.

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