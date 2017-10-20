Фанаты «Злина» и «Копенгагена» устроили огненный ад сначала на улицах, потом на стадионе

Неприметный матч группового этапа Лиги Европы «Фастав» – «Копенгаген» неожиданно украл шоу в футбольный вечер 19 октября. Но не яркой игрой команд.

Еще перед матчем болельщики устроили яростные побоища на улицах чешского города. Очевидцы засняли драку и перестрелку шашками в момент прибытия полиции.

Огненно-дымовое представление так понравилось хулиганам, что они продолжили отжигать на трибунах стадиона «Андрув». К 72-й минуте все поле заволокло туманом, и арбитр Оливер Драхта остановил игру.

Матч все-таки был доигран – 1:1.

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