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Фанаты «Злина» и «Копенгагена» устроили огненный ад сначала на улицах, потом на стадионе

Фанаты «Злина» и «Копенгагена» устроили огненный ад сначала на улицах, потом на стадионе
Eurosport

1 час назад

Арбитру даже пришлось приостановить матч.

Неприметный матч группового этапа Лиги Европы «Фастав» – «Копенгаген» неожиданно украл шоу в футбольный вечер 19 октября. Но не яркой игрой команд.

Еще перед матчем болельщики устроили яростные побоища на улицах чешского города. Очевидцы засняли драку и перестрелку шашками в момент прибытия полиции.

Огненно-дымовое представление так понравилось хулиганам, что они продолжили отжигать на трибунах стадиона «Андрув». К 72-й минуте все поле заволокло туманом, и арбитр Оливер Драхта остановил игру.

  • Матч все-таки был доигран – 1:1.

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