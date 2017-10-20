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5 фото защитника киевского «Динамо» Домагоя Виды, голова которого превратилась в кровавое месиво

5 фото защитника киевского «Динамо», голова которого превратилась в кровавое месиво
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Не для слабонервнных.

Хорватский защитник Домагой Вида получил рассечение головы в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Янг Бойз».

Во втором тайме Вида и игрок швейцарцев столкнулись головами. Хорват во время замены покидал поле в крови.

  • Матч между «Динамо» и «Янг Бойз» завершился со счетом 2:2.
  • Киевляне лидируют в группе В с 7 очками в трех турах. «Янг Бойз» идет вторым с тремя баллами.

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