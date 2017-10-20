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Адский туннель стадиона «Црвены Звезды», через который прошел «Арсенал» и, скорее всего, обделался

Адский туннель стадиона «Црвены Звезды», через который прошел «Арсенал» и, скорее всего, обделался
Eurosport

1 час назад

Страшно даже на видео.

В четверг «Арсенал» зарубился с «Црвеной Звездой» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Жутковато «канонирам» стало еще до выхода на поле: из раздевалки лондонцы проделали путь через жуткий туннель.

Конечно, не обошлось без мемов: Bleacher Report уверен, что в туннеле не хватало надписи Wenger Out.

  • «Арсеналу» было тяжело и на поле, но они победили благодаря голу Оливье Жиру – 1:0.
  • У «канониров» 9 очков после 3 туров – можно думать о плей-офф.

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