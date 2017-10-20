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Фанат с ребенком на руках включился в драку игроков «Эвертона» и «Лиона» в Лиге Европы

Фанат с ребенком на руках включился в драку игроков «Эвертона» и «Лиона»
Eurosport

34 мин. назад

Мужчина не получит звание «отец года».

Инцидент произошел во втором тайме матча третьего тура группового этапа Лиги Европы. Футболист «Эвертона» грубо оттолкнул вратаря «Лиона», после чего между игроками завязалась массовая драка.

Несколько болельщиков «ирисок» попытались помочь своим, а один из болельльщиков полез на футболистов «Лиона» с кулаками, держа на руках ребенка.

  • Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Лиона».
  • Французская команда с 5 очками идет второй в группе Е, «Эвертон» замыкает квартет с одним баллом.

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