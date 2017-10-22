Фанат «Эвертона», напавший на игрока «Лиона»: «Клуб сам виноват, что дал мне это сделать»

Болельщик, ударивший с ребенком на руках вратаря «Лиона» во время матча Лиги Европы, обвинил «ирисок» в недостаточном обеспечении безопасности на играх.

«Мне стыдно за то, что я сделал. Я все понимаю, я же не идиот.

Меня вынесло вперед болельщиками, которые стояли сзади. Футболисты тоже виноваты. Они должны быть примером для других как профессиональные спортсмены.

Я поставил себя и своего сына в опасное положение. Но до этого я прошел через ворота, которые должны были быть закрыты. Это не было преднамеренно. Но потом я оказался в положении где подумал: «Что, мать твою, происходит?» И получилось то, что получилось», – цитирует фаната «Эвертона» The Independent.

Инцидент случился во время матча «Эвертона» и «Лиона» в Лиге Европы. Болельщик с ребенком на руках включился в потасовку игроков и ударил вратаря французской команды Антони Лопеса.

«Эвертон» пожизненно запретил болельщику посещать матчи команды.

«Ириски» проиграли «Лиону» со счетом 1:2.

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